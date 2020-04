Stiri pe aceeasi tema

- Rectificare bugetara speciala pentru a acorda bani sistemului de sanatate Premierul Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Executivul urmeaza sa faca o rectificare bugetara speciala pentru a acorda mai multi bani sistemului medical. Ar urma sa aprobe si sporuri pentru conditiile de munca extrem…

- Consilierul onorific al premierului Ludovic Orban, Remus Borza, spune ca nu a vazut nicio persoana care sa se lege cu lanturi de Palatul Victoria pentru ca in ultimii 13 ani Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a decontat cetatenilor romani tratament in Europe de 1,5 miliarde euro.

- Pacienții romani tratați in cadrul programelor naționale de sanatate nu vor plati niciun ban in plus din buzunar in urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și in spitalele și clinicile private, așa cum prevede un proiect de Ordonanța de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in…

- Pe aeroporturile internaționale a fost inființata o linie de acces pentru pasagerii care vin din China, dar și pentru cetațenii chinezi.A fost creata deja și o baza de date prin care este monitorizata localizarea pasagerilor care vin din China și a cetațenilor chinezi pe teritoriul Romaniei, a mai…

- Ministerul Sanatații va elabora o strategie naționala pentru pacienții cu arsuri. Astazi, a fost organizata o prima intalnire a grupului de lucru care s-a constituit la nivelul Ministerului Sanatații pentru problematica pacienților cu arsuri. Ministerul Sanatații a invitat sa participe in grupul de…

