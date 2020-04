Stiri pe aceeasi tema

- Suntem tentați sa cumparam in aceasta perioada mai mult decat ne trebuie, avand in vedere ca trebuie sa ieșim cat mai rar din casa, sau de teama ca nu vom mai gasi un anumit produs. Riscam sa facem insa risipa alimentara.

- Premierul Ludovic Orban are, sambata, o intalnire de lucru cu ministrul de Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu privire la masurile de combatere a raspandirii virusului Covid-19 au precizat reprezentanti ai Guvernului. Intalnirea are loc la sediul MAI, fiind in desfasurare la momentul transmiterii…

- Stocurile din magazine „vor fi refacute” Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Reprezentantii marilor retele comerciale discuta la aceasta ora cu Ioan Danca, seful cancelariei prim-ministrului. În contextul epidemiei de coronavirus, convorbirea se poarta prin intermediul internetului. Cele doua…

- Romania este pregatita cu resurse si instrumente fiscale pentru a face fata oricarei provocari, iar in acest moment importanta este cresterea puterii de cumparare, scrie miercuri ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "In acest moment este foarte important sa crestem…

- Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, s a intalnit astazi cu reprezentantii comunitatii austriece de afaceri din Romania.Intalnirea a prilejuit un dialog deschis cu oamenii de afaceri prezenti, cu privire la politicile economice si sociale ale Executivului, precum si legat de perspectivele dezvoltarii…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare pe tema convocarii alegerilor anticipate, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Seful...

