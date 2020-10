Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, la Paris, intrevederi separate cu Richard Ferrand, presedintele Adunarii Nationale, si cu Gerard Larcher, presedintele Senatului francez, iar, cu aceasta ocazie, premierul roman a evidentiat rolul diplomatiei parlamentare in promovarea numeroaselor pozitii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Franta, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, si a sustinut, totodata, o alocutiune in plenul Consiliului OCDE in cadrul careia a reiterat…

