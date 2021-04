Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Harja” a oferit marți trusouri mamelor internate in maternitațile din Arhiepiscopia Romanului și Bacaului. Reprezentanții asociației amintite au oferit daruri atat pentru copii, cat și pentru mame. Daca mamele au primit flori, bebelușii au primit produse…

- Astazi, in sala Remus Opreanu, prefectul judetului Constanta a avut o intalnire de lucru cu reprezentanti ai sectorului HoReCa. A fost prima intalnire pe subiect in acest an, urmand ca institutiile din Constanta sa stabileasca o legatura de lucru cu reprezentantii domeniului, pentru o mai buna comunicare.Printre…

- „Am discutat astazi, la Parlament, cu domnul Bruno Even, CEO Airbus Helicopters si cu domnul Georges Durdilly, directorul general Airbus Helicopters Romania, despre dezvoltarea industriei aeronautice in Romania si oportunitatea unui proiect industrial, care sa cuprinda productia si mentenanta de elicoptere,…

- „Am avut, astazi, la Parlament, impreuna cu presedintele Senatului, Anca Dragu, o intalnire cu reprezentantii IVECO, o companie care a decis, intr-o perioada dificila, legata de pandemia de coronavirus, sa investeasca in tara noastra. Eforturile guvernului PNL de a mentine economia romaneasca pe un…

- Ministerul Sanatații a avertizat luni pe pagina de Facebook ca maștile cu supapa nu sunt recomandate in contextul pandemiei de COVID, intrucat supapa se deschide in momentul expirație, iar virusurile pot sa treaca.„Maștile cu supapa nu sunt recomandate pentru a fi utilizate in contextul pandemiei de…

- In cadrul evenimentului, au avut loc discutii privind identificarea de solutii legislative pentru cresterea nivelului de creditare din economie si facilitarea accesului companiilor si persoanelor fizice la resurse financiar-bancare, pentru nevoile proprii de dezvoltare.Reprezentantii sistemului bancar…

- Primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, s-a intalnit, astazi, la sediul municipalitații, cu reprezentanții Asociației cartierului Mitica Apostol și cu reprezentanții operatorilor de servicii publice (apa, canal, gaze și drumuri), pentru a stabili pașii concreți ce vor fi derulați, in…