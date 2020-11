Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica, faptul ca ultima verificare la instalatia de oxigen a Spitalului Judetean Neamt a avut loc in luna martie a anului acesta. Seful Executivului a precizat ca statia de alimentare cu oxigen nu apartine unitatii medicale, ci este a unei companii.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca au fost facute lucrari de constructii la Spitalul Judetean Neamt fara avizul Directiei de Sanatate Publica si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), iar pacientii au fost mutati…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica ca ultima verificare a instalației de alimentare cu oxigen din Spitalul Județean Neamț a fost facuta in luna martie. Șeful Guvernului a mai spus ca anchetatorii vor...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca exista informații conform carora in interiorul secția ATI a Spitalului Județean din Neamț s-au efectuat lucrari de construcție. Orban a mai spus ca managerii spitalului nu aveau cum sa nu știe despre aceste lucrari și ca operațiunile nu erau avizate de DSP.…

- Lichidarea incendiului izbucnit la Spitalul Județean din Piatra Neamț a durat aproximativ 20 de minute, iar la intervenție au participat peste 150 de persoane, cu 35 de mijloace de intervenție, a declarat Paul Iamandi, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), relateaza Agerpres.Acesta…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in toata Romania. Zilnic, avem parte de mii de oameni descoperiți infectați, iar problemele sunt imense in acest moment. In acest context, premierul Ludovic Orban vrea sa introduca noi restricții. Premierul Ludovic Orban anunta ca Executivul va prelungi…

- Premierul Ludovic Orban face o mutare identica cu cea facuta de Viorica Dancila, pe vremea cand aceasta ocupa fotoliul de prim-ministru.Șeful Guvernului l-a „uns” in funcție, pentru o perioada de 6 luni, pe același om pe care Viorica Dancila, fost premier PSD, l-a numit... Citește AICI ce MUTARE IDENTICA…

- Premierul Ludovic Orban vine in Argeș. Șeful Guvernului va fi prezent la semnarea contractului tronsonului 4 Drum Expres Pitești-Craiova, in sala mare a CJ Arges. Dupa acest moment, Ludovic Orban va merge in campanie electorala alaturi de candidații PNL in Pitești și Curtea de Argeș Programul complet…