Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban le-a cerut joi ministrilor sa se ridice "la inaltime" in cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament, programate pentru saptamana viitoare, in vederea...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

- Birourile Permanente Reunite au decis marți calendarul investirii Guvernului Orban 2, potrivit caruia audierile miniștrilor in comisii vor avea loc in zilele de 17, 18 și 19 februarie, iar votul in plen – peste doua saptamani, pe 24 februarie, la ora 16:00.Anunțul a fost facut de premierul desemnat…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Ludovic Orban se declara impotriva deciziei luate de Camera Deputaților, prin care alocațiile pentru copii au fost dublate. Premierul a criticat, miercuri seara, la Digi 24, și majorarile salariale ale profesorilor, insa nu a spus nimic despre majorarile pe care peste 110.000 de angajați din MAI…