Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a taxat pe ministrul de interne, Marcel Vela, in ședința de guvern de vineri, in legatura cu sloganul pe care acesta l-a tot folosit in ultima vreme in legatura cu lupta impotriva infracționalitații și a a interlopilor, „suntem cu ochii pe voi”, cerandu-i sa treaca la acțiuni…

- Premierul Ludovic Orban i-a raspuns taios ministrului de Interne, Marcel Vela, care a avut un raspuns scurt, in raspar, atunci cand a venit vorba despre clanurile interlope. „Politia, Jandarmeria trebuie sa intensifice lupta impotriva retelelor infractionale, impotriva clanurilor interlope, fara menajamente,…

- "Vreau sa va incurajez sa transmiteti Politiei, Jandarmeriei ca trebuie sa intensifice lupta impotriva grupurilor infractionale, impotriva clanurilor interlope, fara menajamente, toleranta zero fata de infractionalitate", a spus Orban. La raspunsul "Am inteles domnule prim-ministru. Suntem…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au avut, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, un dialog despre lupta impotriva rețelelor de traficanți și a interlopilor. Replicile celor doi: Ludovic Orban: „Dle ministru Vela, am vazut ca aiți reușit capturarea și extradarea.…

- Premierul Ludovic Orban l-a taxat pe ministrul de interne, Marcel Vela, in ședința de guvern de vineri, in legatura cu sloganul pe care acesta l-a tot folosit in ultima vreme in legatura cu lupta impotriva infracționalitații și a a interlopilor, „suntem cu ochii pe voi”, cerandu-i sa treaca la acțiuni…

- Premierul Ludovic Orban a declarat. in ședința de guvern de vineri, caOrban: Sa transmiteți poliției și jandarmeriei sa intensifice lupta impotriva clanurilor. Toleranța zero. Vela: Suntem cu ochii pe ei. Orban: Nu sunteți doar cu ochii, nu trebuie doar sa-i vedeți...Vela:…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, in urma cu puțin timp, ca Romania extradeaza in SUA un hacker și un membru al unei rețele de traficanți de persoane. Vela a promis ca poliția nu va arata mila fața de infractori și spune ca oamenii legii care nu iși fac treaba vor fi pedepsiți.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la ”Ora prim-ministrului”, ca subiectul pentru care a fost invitat nu are legatura cu activitatea sa de sef al Guvernului, mentionand ca se incearca crearea unei legaturi ”inexistente” intre el si cercetarea unei institutii a statului.…