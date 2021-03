Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este prima afirmatie, a mai facut afirmatii de genul acesta. Ii sugerez sa inceapa cu BNR. (...). Sunt domenii de activitate unde personalul existent este deficitar, pot sa va spun, in educatie e personal deficitar, mai ales in urbanul mic si in rural, de asemenea in zona Politiei personalul este…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sustine ca nu in toate sectoarele bugetare este nevoie de reducerea numarului personalului, existand domenii precum invatamantul, sau politia, unde este deficit de angajati. In ceea ce priveste solutiile propuse de economistul sef al Bancii Nationale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sustine ca nu in toate sectoarele bugetare este nevoie de reducerea numarului personalului, existand domenii precum invatamantul, sau politia, unde este deficit de angajati. In ceea ce priveste solutiile propuse de economistul sef al Bancii Nationale…

- Ludovic Orban a vorbit miercuri despre pensiile speciale in general, și pensiile speciale ale parlamentarilor in special. Liderul PNL spune ca atunci cand proiectul de lege inițiat de PNL in legislatura trecuta va intra la vot in Parlament, liberalii se vor pronunța in favoarea aceastuia. „PNL a decis…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a vorbit luni, intr-o conferința de presa la Parlament, despre punctul de pensie și bursele elevilor. Liderul PNL a spus ca punctul de pensie va creste doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de crestere a punctului de pensie in vara…

- Pensiile nu vor mai crește pana la 1 ianuarie 2022, a anunțat azi liderul PNL Ludovic Orban, la finalul ședinței Coaliției, care a urmat celei in care liberalii au fost informați de premierul Citu despre buget și masurile pe care le are in vedere pentru reducerea cheltuielilor, scrie hotnews . „Exista…

- Romania trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care depinde in mod covarsitor de reducerea deficitului bugetar structural, iar aceasta corectie trebuie sa fie graduala, pe cativa ani, potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul Bancii…

- Anca Dragu a fost aleasa, luni, in funcția de președinte al Senatului. Aceasta a obținut 75 de voturi din partea senatorilor, potrivit Digi24. Contracandidatul Ancai Dragu, care a fost usținuta de PNL, URS PLUS și UDMR, a fost Lucian Romașcanu, din partea PSD. Acesta a obținut 51 de voturi.Prezenți…