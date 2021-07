Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca alegerile interne in Timisoara au fost organizate de liderul interimar al filialei, Alin Nica, iar daca acesta este nemultumit de modul in care s-a desfasurat scrutinul trebuie sa isi dea demisia. "Daca este nemultumit de cum s-au…

- Președintetele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca alegerile din PNL Timisoara sunt statutare, afirmand ca dizolvarea Biroului Municipal ar fi ceva de “noaptea mintii”, scrie stiripesurse. De asemenea, el i-a transmis lui Alin Nica sa isi dea demisia din functia de presedinte interimar al PNL Timis, daca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o conduce. Orban ii reamintește lui Nica faptul ca era președinte și la județ, și la municipiu, de…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, sambata, dupa ce a suspendat lucrarile Conferintei de alegeri a presedintelui PNL Timisoara unde a avut loc un scandal, ca declaratii recente ale presedintelui Ludovic Orban ii lasa impresia ca acesta gireaza persoanele care actioneaza nestatutar…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- La Timiș se duc lupte grele in pregatirea alegerilor interne. Sambata au loc alegerile in organizația municipala Timișoara, acolo unde un tanar de numai 30 de ani, Raul Ambruș, are șanse mari de a prelua conducerea. Cum Raul Ambruș face parte din echipa care il susține pe Ludovic Orban la alegerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca intotdeauna a preferat sa isi faca campanie de la om la om, incercand ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Orban a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL,…