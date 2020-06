Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Guvernul va sesiza la CCR legea privind dublarea alocatiilor.



"Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte proiecte care au fost adoptate de Parlament fara punctul de vedere al Guvernului si fara o incercare de colaborare si deja am castigat la Curtea Constitutionala cateva sesizari impotriva unor proiecte de lege adoptate la Parlament pentru ca ele nu au prevazut sursa de finantare si nu au practic posibilitatea…