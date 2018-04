Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca Guvernul are un comportament "dezastruos" in materie de absorbtie a fondurilor europene. El a aratat ca in vizita pe care a efectuat-o la Bruxelles s-a intalnit cu oficiali europeni si reprezentanti ai Partidului Popular European. In acest context, Orban a precizat ca a discutat cu Comisarul european pentru buget si resurse umane Gunther H. Oettinger despre proiectul de buget al UE pe viitorul exercitiu financiar. "Dorinta noastra este sa fie afectate intr-o masura cat mai mica resursele financiare care se aloca in bugetul UE catre coeziune…