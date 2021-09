Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban: „Premier va fi cel care va fi ales președinte al PNL" The post Noul Guvern in viziunea lui Ludovic Orban: „Premier va fi cel care va fi ales președinte al PNL" – Previziuni pentru Cițu dupa Congres appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Noul Guvern in viziunea lui Ludovic…

- Noi dezvaluiri despre susținatorii lui Florin Cițu inainte de congresul PNL din 25 septembrie The post Culisele statului paralel | „Echipa caștigatoare" a lui SuperCițu și legaturile cu banii buni: Ciucu, Bacanu și Gheorghiu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului…

- Liviu Dragnea vine duminica, la ora 21:00, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu The post Liviu Dragnea, adevarul despre jocurile MURDARE din Servicii și Justiție – Trimiteți o intrebare fostului lider PSD: [email protected] appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Alina Gorghiu a fost succesoarea lui Klaus Iohannis la conducerea Partidului Național Liberal The post Culisele Statului Paralel | Istoria se repeta. Cum a ajuns Alina Gorghiu șefa PNL, ghidata și asistata de Klaus Iohannis appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului…

- Conform sondajului INSOMAR, 35,69% dintre romani sunt convinși ca, cel puțin in prezent, deciziile in PSD sunt dictate de la Palatul Cotroceni The post Sondaj INSOMAR. Omul din umbra PSD – blat politic la cel mai inalt nivel. Cifrele care tradeaza pactul pentru putere appeared first on Realitatea de…

- Orban spune ca cei de la USRPLUS erau pe picior de a parasi coaliție de la demisia fostului ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu The post Orban: „Demisia miniștrilor USR-PLUS arata ca nu mai exista soluție de guvernare cu Cițu premier" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Orban:…

- Anca Alexandrescu a analizat situația tensionata prin care trece coaliția de guvernare in acest moment dar și implicarea lui Klaus Iohannis in aceasta criza The post Anca Alexandrescu: „Klaus Iohannis nu face decat sa duca PNL-ul in gard. Risca sa ia sub 10% la urmatoarele alegeri" appeared first on…

- Virgil Guran sugereaza ca serviciile de informații s-ar implica in lupta pentru șefia partidului The post CULISELE STATULUI PARALEL. Senatorul Virgil Guran, acuzații grave. De ce se implica serviciile in razboiul intern din PNL appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI…