Stiri pe aceeasi tema

- „Felul meu de a face campanie a fost intotdeuna indreptat catre membrii partidului. Am incercat intotdeauna sa castig increderea prin respectul pe care l-am aratat, prin solicitudine, prin faptul ca intotdeauna am fost deschis, am primit, am vorbit la telefon, am incercat sa imi ajut colegii si din…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a atacat din nou pe contracandidatul sau la funcția de președinte al partidului, spunand ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre felul sau de a face campanie, subliniind ca intotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid, de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu trebuie definit,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul sau la funcția de președinte al partidului, spunand ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur și, in acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”, potrivit Mediafax.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul sau la funcția de președinte al partidului, spunand ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur și, in acest caz, ar

- Ludovic Orban și Florin Cițu sunt in concurența pentru funcția suprema intre liberali și au aruncat in haos partidul. Tabara lui Cițu, in care se regasesc Rareș Bogdan, Emil Boc, Raluca Turcan, Florin Roman, Robert Sighiartau și alții, au lansat atacuri in rafala la adresa lui Orban, trecand la amenințari…

- In mesajul susținut, astazi, cu prilejul anunțarii candidaturii sale, Florin Cițu a afirmat ca este un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale."De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza Romania. PNL are nevoie de un suflu nou. Dragi colegi, mesajul meu e simplu, m voi asigura…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca orice lider al PNL este liber sa candideze la șefia partidului, inclusiv Emil Boc sau Florin Cițu. Orban a dat asigurari ca va avea o campanie curata, fara atacuri la adresa adversarului politic. ”Oricine vrea sa candideze poate sa candideze, este libertate…