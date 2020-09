Zece focare de coronavirus în Timiș. Care sunt acestea

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel: Numărul de anchete epidemiologice finalizate, in ultimele 24 de ore :30 The post Zece focare de coronavirus în Timiș. Care sunt acestea appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]