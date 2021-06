Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca lansarea unui nou Program de Dezvoltare Locala - PNDL 3 reprezinta o necesitate, mentionand ca el este in legatura cu realitatea din teren si de trei luni le spune colegilor liberali si din coalitie ca trebuie pregatit acest program. "Sunt in legatura cu realitatea din teren. De peste trei luni de zile le spun colegilor - si din partid si din coalitie - ca trebuie sa pregatim viitorul Plan National de Dezvoltare Locala in aceleasi conditii pe care le-am prezentat public si cu alte ocazii. Acum stim ce se poate finanta aproximativ…