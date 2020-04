Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii de pe litoral anunta ca pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu, iar turistii vor manca in serii, la o masa va sta doar o familie, sunt luate in calcul tacamurile de unica folosinta, distanta dintre sezlonguri se va mari,…

- Camerele vor fi igienizate la schimbul de turiști, cameristele vor purta maști și manuși, in vreme ce cazarea va fi preponderent online, pentru a evita statul la coada la recepție, unde vor fi oricum trasate linii de demarcare, potrivit Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA). Reprezentanții…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Dragomiresti, ca nu au fost luate decizii finale cu privire la sezonul turistic din lunile iulie-august, dar, in opinia sa, cazarea in hoteluri si pensiuni se poate face cu respectarea unor reguli, iar in ceea ce priveste restaurantele, acestea prezinta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Digi 24, care sunt restrictiile care ar putea fi eliminate, dupa data de 15 mai. Seful Executivului a anuntat ca pentru parasirea localitatilor se vor pastra unele restrictii care vor fi anuntate, iar in parcuri, se va pastra regula de a sta in grupuri de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri la Antena 3 ca ridicarea restricțiilor de circulație dupa 15 mai o sa vina la pachet cu un anumit set de reguli obligatorii la locul de munca și in transportul in comun„Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri.…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa data de 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privința restaurantelor autoritațile fac inca analize pentru a stabili daca acestea pot relua activitatea. Premierul Ludovic Orban a spus joi seara, la postul B1 TV,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti seara, ca anul scolar va fi incheiat, iar elevii si studentii vor sustine examenele. Premierul afirma ca activitatea ar putea fi reluata dupa 15 mai. ”Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an.…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta noi reguli in privinta testarii pentru noul coronavirus, dupa ce Romania a inregistrat cele mai multe noi cazuri in 24 de ore.Autoritatile anunta ca strategia trebuie sa fie axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii,…