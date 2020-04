Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți seara la TVR 1 ca decizia privind relaxarea restrictiilor ii vor viza si pe cel de peste 65 de ani.„Gandim fiecare pas posibil pentru revenirea a normalitate pentru relaxarea masurilor, sigur ca pentru fiecare relaxarea unei masuri gandim cu mare atentie…

- K. Iohannis: Ne gandim la masurile de relaxare dupa 15 mai Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Este înca prematur sa relaxam restricțiile impuse de epidemia de COVID-9. Masurile s-ar putea relaxa abia dupa 15 mai,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, cu privire la reluarea activitatilor economice, ca totul se va face gradual, in functie de contextul epidemiologic. "Toate deciziile le vom lua in functie de evolutia epidemiei si, ca sa fim onesti, nu exista prognoze cu grad de certitudine de 100%. Sunt prognoze…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca se face ”o analiza serioasa” in ceea ce priveste plafonarea preturilor la alimente, dar afirma ca multe produse vin din import, iar daca producatorul a crescut pretul nu se poate impune un pret in Romania.

- Realitatea.net transmite LIVE TEXT declarațiile autoritaților:Marcel Vela: Nu avem raspandire comunitara extinsa in Romania. Am reusit acest lucru pana acum.Masurile luate in prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adauga alt set de decizii:Am emis mai multe ordine. Prevederile…

- Deciziile vin la o saptamana de la investirea noului Guvern Orban și de la decretarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei din cauza epidemiei de coronavirus.Autoritațile au anunțat, sambata, un nou bilanț al imbolnavirilor de COVID-19: 367 de cazuri de romani confirmați , o creștere cu 59 de cazuri…

- Profesorul Alexandru Rafila, seful laboratorului din cadrul Institutului "Matei Bals", sustine ca in urmatoarele zile in Romania se vor inregistra "sute” de cazuri de infectare cu noul coronavirus. "Probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate”, afirma el."Probabil…

- Profesorul Alexandru Rafila, seful laboratorului din cadrul Institutului „Matei Bals”, sustine ca in urmatoarele zile in Romania se vor inregistra „sute” de cazuri de infectare cu noul coronavirus. „Probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate”, afirma el.