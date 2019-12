Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunța ca executivul pe care il conduce ia in calcul sa iși asume raspunderea pe Legea Bugetului. Asta deși legea prevede ca proiectul ar trebui sa fie dezbatut in Parlament."Eu prefer angajarea raspunderii OUG. Este net superioara, ea permite parlamentarilor sa depuna…

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca are ca obiectiv adoptarea, in sedinta de vineri, a proiectului pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea. Aceasta asumare ar urma sa aiba loc pe mai multe proiecte, printre care modificarile la legile justitiei dar si plafoanele bugetare."Eu am ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca este extrem de important ca bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat pentru anul viitor sa fie adoptate pana la finalul acestui an. ‘N-am discutat acest lucru, decat ca am discutat cu colegii din Guvern, din partid si cu parteneri din coalitie ca…

- Președintele Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor despre rectificarea bugetara Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu are nimic de discutat sau negociat cu PSD, dar, pentru investirea Guvernului, va angaja discutii si cu parlamentari social-democrati care nu sunt de acord cu "toate porcariile" facute in ultima perioada. "La fel…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania, conform news.ro.Premierul desemnat a anuntat…

- Intalnirea are loc in vechiul sediu al PNL din Bulevardul Aviatorilor. PNL poarta zilele acestea mai multe negocieri cu partidele parlamentare, pentru a fi investit Guvernul Orban in Parlament. Calin Popescu Tariceanu și-a manifestat deschiderea pentru susținerea Guvernului PNL, dar…