Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiectul de lege Expunerea de motive Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere plenului Camerei Deputatilor cu "modificari majore", operate in Comisia juridica. PSD a organizat miercuri o dezbatere la Comisia…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea initiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Sedinta este programata la ora 13,00, conform deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romascanu,…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, considera ca indemnul premierului Ludovic Orban catre magistrati reprezinta "forme de intimidare si de incercare de control" al judecatorilor. "Ori de cate ori cineva ia o decizie pe baza legii, care nu convine Guvernului…

- Ludovic Orban face referire la faptul ca Legea 55/2020, recent adoptata, stipuleaza ca doar instituirea starii de alerta trebuie aprobata de Parlament, nu si prelungirea acesteia. Premierul i-a trimis liderului PSD date concrete care au fundamentat prelungirea starii de alerta, precizand ca rata de…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a recunoscut ca poliția nu are baza legala pentru a-i amenda pe cei care refuza sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise. Cel puțin deocamdata. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca noua ”bomba” va exploda in echipa lui Ludovic Orban,…

- Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 29 aprilie, a fost citita, in plen, de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, conform Agerpres. Proiectul cu masurile din timpul starii de alerta,…

- Ministerul Justiției a propus Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția, dupa ce judecatorii CEDO au stabilit ca demiterea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA a fost abuziva, transmite.Ludovic Orban a declarat ca fostul ministru al Justiției,…

- UMDR solicita premierului Ludovic Orban sa ceara ministrului de Interne, Marcel Vela, anularea acordului cu BOR incheiat cu ocazia Paștelui Ortodox, intrucat este o „masura discriminatorie fața de credincioșii de rit catolic și protestant”. De altfel UMDR susține ca prin noile decizii anunțate, ministrul…