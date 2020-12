Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa sedinta Biroului Politic National al partidului in care a fost validata lista ministrilor liberali propusi in Guvernul Citu, ca unii membri poate au fost suparati ca PNL nu mai detine anumite ministere, dar mandatul sau a fost respectat suta la suta si nu exista niciun dezavantaj daca partidul nu detine un minister sau altul. Intrebat, dupa sedinta BPN, in legatura cu reprosurile care i-au fost aduse de colegii de partid in privinta negocierilor cu partenerii de coalitie, Ludovic Orban a spus ca PNL nu este singur…