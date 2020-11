Stiri pe aceeasi tema

- Orban: ”Doua agentii extrem de importante au mentinut ratingul Romaniei, este o mare victorie a Guvernului. Nu exista discutii cu FMI pentru un acord” Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta "o mare victorie" a Guvernului pe care il conduce. "Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating, extrem de importante, Fitch si Moody's,…

- Premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta "o mare victorie". "Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating, extrem de importante, Fitch si Moody's, au anuntat mentinerea ratingului de tara al Romaniei.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta "o mare victorie" a Guvernului pe care il conduce. "Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating, extrem de importante, Fitch si Moody's, au…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca agentiile de rating Fitch si Moody's au mentinut ratingul de tara al Romaniei, ceea ce reprezinta ”o victorie” a Guvernului pe care-l conduce. ”Aceasta mentinere a ratingului garanteaza faptul ca Romania este pe un drum bun”, a apreciat premierul.”Vreau…

- ”Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating extrem de importante - Fitch si Moody's - au anuntat mentinerea ratingului de tara al Romaniei. Este o mare victorie a Guvernului pe care il conduc”, declarat, luni, Ludovic Orban. Acesta a aprecizat ca mentinerea ratingului de tara arata ca Romania…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat miercuri ca agentia de rating Moody's a mentinut ratingul de tara pentru Romania in evaluarea pe care a facut-o, subliniind ca in raportul Moody's se spune foarte clar ca "mentinerea ratingului de tara in viitor depinde foarte mult de…

- Orban dezminte existența unor discuții pentru un imprumut de la FMI: ”Noi am dus o politica extrem de prudenta, exista incredere in capacitatea de a mentine echilibrele economice” Premierul Ludovic Orban a dezmintit, vineri, informatiile privind existenta unor discutii cu Fondul Monetar…