Premierul Ludovic Orban a declarat ca, din toate discutiile pe care le-a avut cu managementul Grupului Renault din Romania, nu a tras nicio concluzie prin care sa existe vreo decizie la nivelul managementului companiei din Romania "privitor la restrangerea vreunor activitati sau la intentia de a face concedieri". Orban a adaugat ca in Romania producatorul auto are "o activitate extrem de profitabila, o activitate benefica". "Asta este o decizie a managementului companiei, in ceea ce ne priveste pe noi, ca si Guvern, avem o colaborare foarte apropiata cu managementul din Romania al Grupului Dacia-Renault.…