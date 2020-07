Orban despre restructurarea aparatului bugetar: Oricum se petrece; vine de la sine

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru bugetari de la Guvernul PNL. Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, a declarat la Digi24 ca restructurarea aparatului bugetar, despre care PNL a vorbit inca de la preluarea guvernarii, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, dar va fi necesara, in condițiile in care…

- Restructurarea aparatului bugetar, despre care PNL a vorbit inca de la preluarea guvernarii, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, dar va fi necesara, in condițiile in care Romania a avut cheltuieli mari pentru a preveni criza economica, iar deficitul bugetar va trebui redus, a spus la…

- Restructurarea aparatului bugetar, despre care PNL a vorbit inca de la preluarea guvernarii, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, dar va fi necesara, in condițiile in care Romania a avut cheltuieli mari pentru a preveni criza economica, iar deficitul bugetar va trebui redus, a spus la…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Executivul va cumpara tablete pentru elevii saraci și maști pentru romanii care nu iși permit sa le cumpere Premierul Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de joi seara, ca executivul va cumpara tablete pentru elevii care provin din familii sarace, dar…

- ,,A fost inaintata HG pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, organigrama este redusa cu 30% in cazul posturilor de demnitari și de conducere și cu 25% in cazul posturile executive, ajungandu-se la un total de 765 de persoane", a anunțat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului. Ministrul Dezvoltarii,…

- Totodata, alți 303 angajați ai instituției se afla in izolare preventiva la domiciliu, masurile fiind implementate la nivelul tuturor celor 35 de structuri rezidențiale aflate in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Buzau. Ca urmare a intrarii in vigoare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a luat cea mia dura decizie pentru aproape 2.000 dintre subordonații sai. Ministrul a decis ca incepand cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unitaților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate in subordinea acestuia, sa fie delegate sau…

- Ce spune Florin Cițu despre restructurarea aparatului bugetar: “Fiecare minister si-a facut o reorganizare. Trebuie luate decizii importante privind cheltuielile” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in acest moment, la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea…