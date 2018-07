Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a intervenit in scandalul denunțului facut de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila. Duminica seara, social-democratul a vorbit despre posibila influența pe care ar fi avut-o consultanții israelieni care au colaborat cu partidul la alegerile…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- Dupa ce au dormit vreo doi ani, liberalii s-au trezit ca au parghii permise de lege pentru a mai stopa din abuzurile fatise ale liderilor PSD. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut in calitate de persoana fizica o plangere penala...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta...

