Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea de urgenta expira la jumatatea lunii aprilie si in functie de evolutia epidemiei vom lua cele mai potrivite decizii", a declarat pentru AGERPRES Ludovic Orban. Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 16 martie decretul privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. AGERPRES/(A…