Stiri pe aceeasi tema

- "Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral, jandarmul intocmind, de fiecare data, in acest sens un proces-verbal de predare-primire a incaperii respective. Precizam faptul ca accesul in incaperea respectiva este permis doar…

- Ludovic Orban a fost intrebat despre imaginile in care mai multe persoane intra intr-o camera unde par sa fie depozitate voturi și chiar pleaca cu documente din sediul Biroului Electoral din Sectorul 1. Intrebat daca a vazut imaginile, Orban a spus „Nu știu la ce va referiți”.

- „Nu știu la ce va referiți”, a raspuns premierul Ludovic Orban joi, intrebat despre imaginile in care mai multe persoane intra intr-o camera unde par sa fie depozitate voturi și chiar pleaca cu documente din sediul Biroului Electoral din Sectorul 1.Intrebat daca a vazut imaginile, Orban a…

- BILANT coronavirus 30 septembrie Romania. Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. Citeste si: RECORD de infectari cu COVID-19 in Bucuresti.…

- Un incendiu a izbucnit duminica seara la un hotel din statiunea Venus, iar patru persoane ramase blocate intr-o camera, printre care si doi copii, au fost salvate de pompieri, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- În pline negocieri ale partidelor de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector din Capitala, prim-vicepresedintele PNL Rareș Bogdan spune ca liberalii au facut suficiente compromisuri și au acceptat o mulțime de lucruri, în timp ce USR vine cu noi pretenții. El i-a avertizat…

- "In continuarea prezentarii situatiei epidemiologice din cadrul DSP Bucuresti, va informam ca, in conformitate cu raportarea conducerii directiei, rezultatele testelor celor 5 contacti directi ai cazului pozitiv ( colegi de birou) arata ca, inca 2 persoane au fost depistate cu noul coronavirus",…