Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis au fost huiduiți la Iași, de Ziua Unirii. Orban susține ca au fost doua grupuri de agitatori, aduși special la manifestație, unii dintre ei fiind parte a unor galerii de fotbal.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban,…

- Premierul Ludovic Orban, Ludovic Orban, a comentat, vineri, huiduielile la adresa presedintelui Klaus Iohannis, si la adresa sa, la ceremoniile legate de Mica Unire. "Sa stiti ca ne asteptam, au fost doua grupuri acolo, unii cu agitatori, e o atmosfera mai colorata", a spus Orban. Ludovic Orban a vorbit,…

- Și premierul Ludovic Orban a avut parte de huiduieli la Iași, inainte de a-și incepe discursul. „Nu ma faceți sa cred ca printre noi mai sunt alegatori ai lui Vogoride”, a reacționat Orban.Inainte de a-și ține discursul de Ziua Unirii, mai mulți ieșeni l-au huiduit pe premier. „Nu ma…

- Cu 161 de ani in urma, romanii de pe cele doua maluri ale Milcovului sarbatoreau impreuna indeplinirea unui ideal drag al generatiei pasoptiste, unirea Moldovei cu Tara Romaneasca. Mica Unire, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapa in crearea statului unitar…

- Victor Costache, ministrul sanatații, vrea sa se lupte cu șpaga din spitale și a vorbit despre masuri care sa ajute la eradicarea acestui flagel.Victor Costache a explicat la B1 ca așteapta un punct de vedere din partea juriștilor pentru a vedea daca este posibil ca in contractele semnate la angajare…