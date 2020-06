Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii DNA arata in primul dosar pus pe roate din cele aproximativ 33 de cauze anunțate privind achiziții neregulamentare pe fondul starii de urgența ca directorul de la unifarm ar fi cerut o mita de peste trei sferturi de milion de euro pentru atribuirea discreționara a unui contract ce viza…

- Spitalele din Romania nu mai cumpara echipamente și medicamente de la Compania Naționala ”UNIFARM”, necesare prevenirii și combaterii noului coronavirus SARS-CoV-2, arata o adresa citata de Newsweek Romania.Adresa pe care o publica Newsweek Romania aparține Inspecției Sanitare de Stat (ISS), din cadrul…

- Romania va dona Republicii Moldova materiale, echipamente si medicamente necesare in batalia impotriva COVID-19. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca donatia va fi aprobata joi, 30 aprilie, in cadrul unei sedinte de guvern.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in cadrul ședinței de guvern, ca au fost probleme la unele achiziții de materiale sanitare și ca ”nu se pot accepta achiziții de la firme de casa”. ”Vreau sa va atrag atenția asupra unei chestiuni. Urmariți prin direcțiile de sanatate publica, monitorizați achizițiile…

- Doua zboruri Boeing 737 ale companiei Tarom aduc la Oradea 20 de tone de materiale sanitare pentru spitale. Achiziția a fost facuta direct de primaria Oradea, fara a sta la mila Guvernului. ”Doua aeronave Boeing 737 ale companiei Tarom sunt in zbor spre Oradea. Aduc fiecare cate 10 tone de materiale…

- Crucea Roșie Suceava a dus primele echipamente și materiale de protecție la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” și la Spitalul Radauți. Acestea au fost achiziționate cu bani strinși in campania „1 Centimetru de Fapte-Cu Toții in Linia Intai”, inițiata de omul de afaceri Ștefan Mandachi. Directorul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Radio Romania Actualitați, ca Romania și-a rezolvat in linii mari problema penuriei de echipamente și medicamente in lupta cu coronavirusul, insa are totuși o problema cu substanțele biocide folosite pentru dezinfectare pentru ca țarile de unde importam…

- Un pensionar din Cugir a donat astazi Spitalului orașenesc suma de 10.000 de lei pentru achiziția de materiale de protecție impotriva pandemiei de COVID-19. „Zilele trecute am fost contactat de un pensionar din Cugir care și-a manifestat dorința de a dona suma de 10.000 de lei, pentru achiziția de echipamente…