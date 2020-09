Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a comentat decizia CCR prin care Legislativul stabilește data alegerilor generale și a spus ca daca parlamentarii nu vor sa stabileasca data sau nu se prezinta la vot pentru a face cvorum, atunci aceștia nu pot fi trași la raspundere.

- Guvernul va adopta joi o hotarare de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare. Premierul Ludovic Orban a anuntat a ”data alegerilor parlamentae nu poate fi decat 6 decembrie”. Parlamentul poate amana alegerile parlamentare daca PSD reuseste sa stranga o majoritate.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca singura data la care ar putea fi organizate alegerile parlamentare in acest an, cu respectarea tuturor prevederilor constitutionale, este 6 decembrie, data pe care spune ca Parlamentul ar trebui sa o ia in considerare. …

- PSD, ALDE și UDMR au depus un proiect de lege prin care Parlamentul urmeaza sa stabileasca data alegerilor parlamentare, nu Guvernul, pe modelul legii privind alegerile locale. Initiatorii, Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Cseke Attila, afirma ca potrivit Legii nr. 84/2020, mandatele autoritaților…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a introduce prevederile noii legi a carantinarii si izolarii in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Legea, promulgata sambata de seful statului, a intrat marti in vigoare. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va…

