- Liderul liberalilor Ludovic Orban ataca dur coalitia de guvernare PSD-ALDE. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook presedintele PNL sustine ca “PSD-ALDE ne fura si viitorul” si isi argumenteaza afirmatiile cu ciferele revelate de datoria publica a Romaniei. “PSDALDE NE FURA SI VIITORUL In 2017…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Datoria publica spaniola a crescut in decembrie cu 5,9 miliarde de euro, ajungand la sfarsitul lui 2017 la nivelul de 1.144 miliarde de euro, echivalentul a 98,09% din PIB, arata datele Bancii Centr...

- Guvernul premierului Mariano Rajoy se confrunta din 2014 cu un nivel ridicat al datoriei, chiar daca economia Spaniei conduce redresarea zonei euro. Obiectivul Guvernului in 2017 era reducerea datoriei la 98,1% din PIB, chiar daca depasea semnificativ plafonul de 60% din PIB impus statelor membre…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- La finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015, arata datele BNR. In perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde euro, pana la 93,954 miliarde euro. Din…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Datele Eurostat releva ca datoria publica a Romaniei a crescut, intr-un an, in T3 2017, fata de T3 2016 cu 25,4 miliarde de lei (5,5 mld. euro), dar s-a redus ca pondere in PIB fata de perioada de referinta, cu 0,6 puncte procentuale. Romania a avut, la finalul trimestrului al treilea din 2017, o datorie…