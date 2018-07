Stiri pe aceeasi tema

- Discursul sustinut sambata la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad de premierul ungar Viktor Orban a fost "haotic", a apreciat luni vicepresedintele Partidului Socialist Ungar (MSZP, opozitie), eurodeputatul Tibor Szanyi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, transmite MTI.…

- Prezent la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta "un moment festiv", informeaza Agerpres"Acum o suta de ani, Romania a intrat in epoca moderna. (...) Intelegem ca, din punctul…

- Liberalii nu sunt impresionati de bilantul guvernului Dancila. Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ca prestatia guvernarii PSD este dezastruoasa și are o colectie impresionanta de contraperformante.

- Potrivit unor surse liberale, decizia de sustinere a demersului liderului PNL a fost luata cu 23 de voturi favorabile, trei impotriva si trei abtineri, in sedinta Biroului Executiv al partidului. Unii dintre cei care au votat impotriva sustinerii acestui demers ar fi reclamat faptul ca Ludovic Orban…

- Liberalii sustin demersul presedintelui PNL, Ludovic Orban, privind plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila. Potrivit unor surse liberale, decizia de sustinere a demersului...

- "Politica nu e chiar asa (...), daca (...) un nebun arunca o piatra, toti se arunca dupa ea. Cred ca am demonstrat si noi, de la ALDE, si cei de la PSD ca avem experienta politica, avem intelepciunea necesara pentru a considera ca stabilitatea politica este o premisa necesara pentru ca Romania sa…

- Ministrul Educatiei, suceveanul Valentin Popa, condamna demersul liderului PNL, Ludovic Orban, de a face plangere penala premierului Viorica Dancila. „Este un gest lipsit de responsabilitate și de un fundament real și care, din pacate, are drept singur scop sa puna la indoiala legitimitatea deciziilor…

- Declaratiile premierului polonez au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Varsovia, potrivit Mediafax.”Aici, in Polonia, noi decidem cine intra in Polonia si cine nu. Intentia Uniunii Europene…