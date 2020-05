Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce masuri de relaxare ar putea fi luate de 1 iunie, Ludovic Orban a explicat ca "s-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului". "Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie care sa fie gandite foarte bine.…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, ca de la 1 iunie, romanii vor putea merge la terase, dar și la spectacole in aer liber. Cu o singura condiție: sa nu creasca numarul de persoane infectate.”Vom redeschide activitați unde sa exista un risc limitat de raspandire a…

- Spectacolele in aer liber, cum ar fi cele de teatru sau stand-up, ar putea fi reluate, de la inceputul lunii viitoare, a anuntat marti, la DigiFM, ministrul Culturii. El a precizat ca este vorba doar de evenimente cu maximum 400 de oameni.In ceea ce privește marile festivaluri, cum sunt Untold sau NeverSea,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa consultarile de azi cu reprezentantii artelor teatrale ca isi doreste reluarea activitatii in domeniu, insa in functie de evolutia epidemiologica si in baza unor reguli clare.

- Tataru anunta ca urmatoarele 14 zile sunt cele care vor decide urmatoarele masuri de relaxare sau nu, putandu-se ajunge la reintroducerea unor restrictii si chiar la starea de urgenta. De asemenea, ministrul a precizat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia…

- Terasele ar putea fi redeschise de la 1 iunie, dar in anumite condiții, a anunțat premierul Ludovic Orban. Se va ajunge aici doar daca va scadea numarul cazurilor de coronavirus, iar discuții pe aceasta tema vor fi purtate pe 18 iunie. Atunci va avea loc o intalnire intre premier și reprezentanții patronatelor…

- Accesul in lacasurile de cult se va face limitat, iar slujbele se vor oficia numai in aer liber, se arata in propunerile privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta, publicate pe site-ul INSP. In document se arata ca accesul persoanelor in lacasurile de…

- "Premierul nu a fost de acord cu prima faza, 15 mai, speram ca 1 iunie sa fie data la care sa deschidem terasele in aer liber in prima faza. Din 15 iunie speram sa deschidem 50- din capacitatea de interior a restaurantelor, iar de la 1 iulie sa deschidem integral activitatea", a spus Petrescu. El a…