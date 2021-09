Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca demisiile ministrilor USR PLUS inseamna o adancire a crizei de la nivel guvernamental. Orban a mai declarat ca premierul Florin Citu a luat unele decizii care au aruncat in aer coalitia. „Este in mod clar o adancire a crizei. Decizia de astazi…

- Orban s-a intalnit cu reprezentatii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, aceștia prezentand viziunea privind domeniile majore ce necesita finantare europeana."Am avut astazi la Parlament o intalnire cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. Discutiile au vizat prioritatile legislative…

- Ludovic Orban susține ca intrarea sa in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului reprezinta aproape „o certitudine a performantei”, in timp ce candidatura lui Florin Citu “poate fi cel mult o speranta, daca nu cumva o aventura pentru PNL”. “Suntem la guvernare, eu nu spun ca si sustinatorii contracandidatului…

- In urma cu cateva zile, Realitatea Plus a aflat pe surse ca procurorii pregatesc un dosar care cuprinde mai multe capete de acuzare. Pirvulescu este acuzat, conform surselor noastre, ca ar fi influențat angajarile din sistemul medical din Teleorman, nu ar fi efectuat lucrari, in calitate de antreprenor,…

- Ludovic Orban l-a avertizat pe Florin Cițu ca ar putea avea probleme cu legea, daca folosește resursele financiare ale guvernului pentru a-și face campanie și pentru a-i convinge pe liderii din PNL sa il voteze la Congresul din septembrie. Orban a spus, la Brașov, ca cel mai bine ar fi ca el sa revina…

- Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, conform Agerpres."Domnul Tapu (senatorul Eugen…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca negocierile in care Florin Citu a fost desemnat premier au fost conduse de el, in calitate de presedinte al PNL la acea vreme. "Unii care il sustin astazi pe domnul Citu si chiar domnul Citu sunt in pozitiile pe care le…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a comentat, vineri, afirmatia lui Florin Citu potrivit careia ar fi convins o Romaniei sa fie prim-ministru. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu”, a fost replica lui Orban, precizand, de asemenea,…