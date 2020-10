Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anuntat ca bugetul pentru anul viitor va fi votat in noul Legislativ, dupa alegerile parlamentare, in contextul in care PSD „a facut praf” ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetara in acest mandat al Parlamentului.„Cum sa ne ducem cu bugetul in actualul Parlament? Nu…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca va promulga legea care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 25% si cu 40% a punctului de pensie, Iohannis a sustinut ca "este de dorit sa creasca pensiile, sa creasca salariile profesorilor sau sa primeasca un bonus". "Sunt lucruri pe care si eu mi…

- "Este o chestiune pe care am mai discutat-o. Este de dorit sa creasca salariile profesorilor și pensiile. Și eu mi le doresc și Guvernul. Au fost facuți pași in acest sens. Chiar daca ne dorim trebuie sa ținem cont de context (...). Ceea ce ieri a votat o majoritate de un PSD total iresponsabil a…

- "Un atac la CCR nu se face de azi pe maine. Ziua de ieri e una neagra in istoria economica a Romaniei. Abia ce reusisem sa dobandim statutul de piata emergenta, a venit PSD si ne-a dat un ciocan in cap, Romaniei nu mie. Simpla lor adoptare in Parlament inainte de a intra in vigoare deja genereaza…

- Augustin Zegrean a declarat, la Romania TV ca Guvernul nu va avea nicio șansa sa nu plateasca pensiile majorate și a dat un exemplu cu profesorii. "Noi am mai avut un caz de acest fel, cand s-au marit salariile profesorilor, iar guvernul nu le-a majorat. Atunci, profesorii au dat in judecata…

- 14% este maximum ce poate suporta econonomia romaneasca azi Guvernul nu este de acord cu majorarea pensiilor cu 40% si va ataca la CCR legea prin care Parlamentul a adoptat rectificarea bugetara cu amendamente - a declarat Ludovic Orban. El i-a acuzat pe cei care au initiat legea ca sunt "criminali",…

- Senatul a respins marți Ordonanța de urgența prin care alocațiile copiilor urmau sa fie majorate cu 20% de la 1 septembrie. Astfel, daca și votul din Camera Deputaților va fi similar, ramane in vigoare legea care obliga Guvernul sa dubleze alocațiile, nu sa le mareasca etapizat, relateaza...

- Ludovic Orban ia in calcul atacarea la Curtea Constituționala a legii adoptate, ieri, de Camera Deputaților, prin care Parlamentul, și nu Guvernul, este cel care urmeaza sa decida data alegerilor generale. Premie...