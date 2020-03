Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru a anuntat ca in curand va creste numarul de testari Premierul Ludovic Orban a anuntat marti seara ca în prezent Guvernul, Banca Nationala si sistemul financiar bancar discuta în ce masura e posibila suspendarea ratelor pentru persoanele fizice pentru o anumita perioada. …

- Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19, iar autoritatile publice centrale pot rechizitiona unitati de productie materiale si echipamente, se arata in anexele la decretul de instituire a starii de urgenta semnat luni de catre presedintele…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Premierul interimar Ludovic Orban a reluat, duminica, apelul la calm catre populatie in legatura cu raspandirea coronavirusului, sustinand ca declaratiile multor lideri politici si formatori de opinie aparute in mediul virtual sunt "fake-news", iar "multi iresponsabili" au difuzat "informatii jenante".…

- "Nu exista nici un fel de risc. Am prevazut sumele necesare pe 2020 pentru a sustine cresterea cu 40%. Am anuntat public, nu am facut secret ca urmarim cu mare atentie evolutia economica, incasarile la buget, sa construim prognoze realiste, sa luam decizii concrete. Vom creste pensiile nu exista…

- De ceva vreme, prin persoana lui Ludovic Orban, umblabezmetica o propunere. Au introdus-o acolo colegii sai din PNL, probabil pentrua-l pedepsi pentru catastrofa produsa in doar trei luni de guvernare. Cel puținașa ne spune premierul demis: “Propunerea formulata de Partidul NaționalLiberal este in persoana…

- Guvernul doreste ca pe fiecare program de inzestrare a Armatei sa existe unul de de offset, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, care a afirmat ca offset-ul este un instrument care va fi folosit pentru a putea sustine dezvoltarea industriei de aparare din Romania. "Astazi am prevazut in program…

- Guvernul va adopta, in sedinta de luni, un act normativ care sa modifice prevederile OUG 114/2018, si anume o serie de masuri pe care le considera necesare pentru constructia Legii bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat, cum ar fi inghetarea indemnizatiei demnitarilor, incetarea…