- "De cinci zile, Birourile permanente reunite submineaza parcursul motiunii de cenzura prin neprezentare la sedinte si, astfel, prin neconstituirea cvorumului necesar. Aceste tergiversari reprezinta atacuri la democratie si la statul de drept. Refuzul dezbaterii motiunii de cenzura este o incalcare a…

- Președintele Camerei Deputaților și președintele PNL, Ludovic Orban, și-a aparat, miercuri, decizia de a convoca, impreuna cu președintele Senatului, plenul reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR. Acesta a declarat ca ordinea de zi privind dezbaterea și…

- Ludovic Orban și Anca Dragu au convocat plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura depusa de catre USR-PLUS și AUR, potrivit unui document oficial. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, intr-o declarație facuta miercuri…

- Guvernul sesizeaza la CCR problema moțiunii. Premierul Cițu a anunțat ca Guvernul va face o sesizare la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Tema sesizarii o reprezinta moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS. Mai precis, Guvernul iși exprima suspiciunile asupra semnaturilor care au insoțit textul…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a prezentat, marți, o decizie din 2010 a Curții Constituționale care obliga Parlamentul sa respecte termenul de cinci zile pentru prezentarea și dezbaterea unei moțiuni de cenzura. Totul are loc in contextul in care cea de-a patra ședința a Birourilor…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a spus, marți, ca nu va demisiona deocamdata, din funcție. „Nu vreau sa par ipocrita, dar daca aș elibera aceasta funcție, daca nu aș fi aici, cu siguranța parcursul moțiunii de cenzura ar fi unul și mai greu”, a spus ea. „In acest moment nu s-a refacut o coaliție…

- Intrebat ce va face marți, ca președinte al Camerei Deputaților, in continuarea traseului legal al moțiunii de cenzura, Ludovic Orban a anunțat ca va comunica Guvernului documentul daca se va bloca acțiunea a patra oara.„Daca maine nu va fi cvorum... Eu nu pot sa blochez o moțiune de cenzura. Pentru…

- Ludovic Orban, președintele PNL, anunța ca are soluția pentru depașirea blocajului generat de propriii colegi in Birourile Permanente Reunite ale celor doua ale Parlamentului. Orban afirma ca, daca nici marți nu va exista cvorum in BPR, va informa Guvernul cu privire la moțiunea de cenzura și, astfel,…