Orban are o durere, mă, ”fraților” Ludovic Orban se declara dezamagit de tradarea unor liberali: „M-a durut, fraților”. El spune ca daca premierul Florin Cițu caștiga, „ inseamna ca putem sa ne ducem acasa, ca asta nu mai e PNL”. El spune ca și Cristian Bușoi a defilat cu Iohannis in 2017 și a pierdut cursa pentru șefia partidului. „Ii mulțumesc singurului membru din Colegiul Director Județean care a votat ca eu sa pot sa candidez. A fost vot secret, totul e vot secret, ca eu sunt in partidul asta de ieri, de azi. Nu am mancat 30 de ani de politica ca sa nu știu despre ce este vorba… Citez: și de candidat la congres voi candida,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

