- Liderul PNL Ludovic Orban a i-a indemnat pe romani sa mearga duminica la vot. Premierul a afirmat ca „6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta” si garanteaza ca votarea se va face in cele mai sigure conditii

- Votul la care va invitam duminica reprezinta un moment unic, in care Salajul și Romania poate avea o șansa istorica pentru modernizare și dezvoltare, adica ceea ce genereaza bunastare in avantajul fiecarui roman. Romania are nevoie de stabilitate, coerența și valorificarea unui Plan Național menit…

- Romania, locul 18 la nivel european in ceea ce privește infectarile România se afla pe locul al 18-lea la nivel european în ceea ce privește rata infectarilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Ludovic Orban. El a menționat ca rata de infectare pe ultimele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului."Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul…

- Președintele Klaus Iohannis exclude, în acest moment, amânarea alegerilor parlamentare programate pe 6 decembrie, dând exemplul Statelor Unite unde oamenii au votat duminica. Șeful statului a pledat din nou, joi, pentru respectarea calendarului electoral, într-o declarație la…

- Ludovic Orban este de parere ca disputele intre PNL si USR-PLUS nu isi au locul, mai ales in acest moment, cand se apropie campania electorala si alegerile parlamentare. "Cred ca am demonstrat ca putem colabora, am castigat impreuna alegerile locale la Bucuresti, la Vrancea. Ii sfatuiesc pe…

- ​​Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, reia atacurile la UDMR, la nici 24 de ore dupa alegerile locale, susținând ca liberalii nu vor formațiunea lui Kelemen Hunor la guvernare. „Atunci când Kelemen Hunor ne va recita în fiecare dimineața articolul 1 din Constituție…

- Ludovic Orban a declarat, marți, va ataca la CCR proiectul de lege impus în Parlament de PSD de majorare a pensiilor cu 40%. De asemenea, premierul a spus ca social-democrații sunt ”dușmanul României”, pentru ca ”risca sa arunce România într-o criza economica”.”Guvernul…