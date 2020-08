Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale si…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatații, Nelu Tataru, vineri, in cadrul ședinței de Guvern, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne și președintele Autoritații Electorale Permanente...

- UPDATE Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o Hotarare care sa modifice Hotararea de Guvern pentru instituirea starii de alerta, urmand a fi incluse deciziile adoptate anterior de Consiliul National pentru Situatii de Urgenta. Decizia adoptata de…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale,…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.In spatiile publice inchise, spatiile…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, stabileste obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise. In spatiile publice…