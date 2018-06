Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, miercuri, ca angajati ai institutiilor statului si beneficiari de ajutor social ”sunt recrutati cu arcanul” pentru a fi adusi la mitingul PSD de sambata.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Mediaș, in județul Sibiu, ca partidul va fi alaturi de președintele Romaniei in decizia pe care acesta urmeaza sa o ia referitoare la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Liderul PNL s-a aratat de asemenea rezervat in privința aderarii Romaniei la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a reacționat, luni, la scurt timp de la anunțul facut de PSD, referitor la mitingul de susținere a premierului Viorica Dancila, susținanc sa este vorba despre „mult zgomot pentru nimic”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca este dezamagit si are un gust amar atunci cand vede tineri care merg la manifestari publice, unde militeaza pentru "slava institutiilor represive ale statului" si "parca si-au ales modele cum ar fi Kovesi sau Coldea". Citește și: ALERTA…

- Presedintele PNL Ludovic Orban declarat, vineri, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar trebui sa spuna de unde stie ca sunt acoperiti din servicii in partidul pe care il conduce, intrebandu-se daca Tariceanu si colegii sai sunt parte a statului paralel.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…