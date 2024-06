Turistii care doresc sa mearga in vacanta pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii pot calatori si cu „Trenurile Soarelui”. Programul, derulat de CFR din 14 iunie si pana pe 8 septembrie. Biletul costa 78 lei – clasa a II-a, 115 lei – clasa I Durata calatoriei cu trenul din București pana in Constanța este […] The post Cat te costa un bilet daca vrei sa mergi la mare cu „Trenurile Soarelui” first appeared on Ziarul National .