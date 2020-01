Orban amana prin OUG, pana la 1 august, cresterea alocatiilor: Si daca am vrea, nu putem!

Stiri pe aceeasi tema

- Dublarea alocațiilor pentru copii este amânata oficial pâna la 1 august, premierul aprobând introducerea pe ordinea de zi, la propunerea ministrului Muncii, a unui proiect de ordonanța privind prorogarea intrarii în vigoare a legii pâna la aceasta data. „Din…

- ​Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute în buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, marti, la Adevarul Live, ca cel mai probabil, Guvernul va amana pana in luna iulie intrarea in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. Aceasta a facut declaratia dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea PSD privind dublarea alocatiilor…

- Aparent doar PSD si ALDE trec drept partidele pentru care viitorul nu se arata prea roz. Partidul lui Tariceanu nu a reusit sa treaca pragul la europarlamentare, iar PSD a obtinut cel mai slab rezultat de cand exista. La o mai atenta analiza toate partidele au motive de ingrijorare. Practic nu exista…

- Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat, la solicitarea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita, in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii. Solutiile, spune el, vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca guvernul Orban va avea mari probleme sa treaca de Parlament, dar și daca asta se va intampla el considera ca vor ramane in istorie ca ”echipa dezastrului total”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține.…