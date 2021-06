Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, sambata, la Iași, ca are toata energia necesara pentru a continua la conducerea PNL și dupa congresul din septembrie. Orban a subliniat ca el este cel care a preluat PNL intr-o stare ”destul de proasta” si l-a dus in postura de principal partid de guvernamant. Astfel, intrebat…

- Ludovic Orban si Florin Citu bat tara in lung si in lat, in pregatirea alegerilor din septembrie. Dupa ce vineri anunța ca are nevoie de 24 de ore pentru a da toate argumentele care il fac superior premierului Florin Cițu in cursa pentru șefia PNL, Ludovic Orban a spus, sambata, ca este in mare viteza.…

- „Eu nu am atacat colegii, am facut declarații corecte. Am susținut toate deciziile guvernamentale. Daca vi se pare atac sa vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi... Pentru mine e important sa existe un echilibru intre tinerețe și experiența. La masa asta sunt colegi care ma ataca public. Eu voi duce…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc lanseaza un nou atac impotriva președintelui PNL Ludovic Orban. El spune ca actualul lider PNL nu mai are „benzina” pentru a conduce din nou partidul. De asemenea, Boc recunoaște ca fara președintele Klaus Iohannis PNL nu intra la guvernare. „Domnul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…