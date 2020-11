Orban: ajutorul de stat pentru cultură este „foarte complicat de generat” La trei saptamani dupa ce a avut o intalnire cu reprezentanții domeniului cultural, premierul Orban anunța ca este pregatita o schema de ajutoare de stat. Din cauza diversitații domeniului, aceasta se dovedește insa a fi „foarte complicat de generat”. Ludovic Orban a spus ca membrii Guvernului se inspira din practica internaționala, dar diversitatea domeniului face lucrurile greu de aplicat. „E foarte complicat de generat schema asta, pentru ca e o varietate foarte mare de forme de organizare. Unele sunt organizatii neguvernamentale, altele sunt companii, altii lucreaza pe cont propriu, multi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

