Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare…

- „Parlamentarul liberal care nu va respecta decizia politica in privinta motiunii de cenzura si va vota risca sa fie exclus din partid”, a declarat marti presedintele PNL.„Nu mai este membru al PNL”, a spus Orban despre un parlamentar liberal care ar vota moțiunea de cenzura.Intrebat ce se intampla in…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca motiunea de cenzura nu va lua niciun vot în plus peste voturile pe care le au PSD si AUR, precizând ca parlamentarii PNL nu vor vota la motiune. Orban a precizat ca în cazul în care un parlamentar PNL va face…

- „Daca nu parlamentar nu respecta decizia, in conformitate cu statutul, nerespectarea, mai ales intr-o situatie de genul acesta, duce la pierderea calitatii de membru”, a declarat Orban in fata jurnalistior prezenti marti la Parlament. Stire in curs de actualizare. Revenim curand cu declaratiile complete…

- "Pot sa va garantez ca toti parlamentarii PSD vor fi acolo si vor vota aceasta motiune de cenzura. Pana nu se numara ultima bila, nu putem sti care sunt sansele acestei motiuni. Ca sa citez clasici in viata, sansele sunt 50-50. Este adevarat ca ne lipsesc 29 de voturi, pe matematica parlamentara, ca…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la TVR 1, ca nu crede ca vor exista voturi din coaliția de guvernare la moțiunea de cenzura a PSD, el apreciind ca liberalii care ar pune umarul la demersul opoziției nu ar mai fi membri PNL. El a spus ca nu se teme de voturi din PNL la motiunea de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Citu nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coalitiei, sustinand ca este "exclus" ca oricare dintre colegii care il sustin in competitia pentru sefia partidului sa se pronunte…

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…