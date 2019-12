Stiri pe aceeasi tema

- ROMATSA are popriri de 400 de milioane de euro pe conturi Foto: romatsa.ro Agentia Nationala de Administrare Fiscala si compania fratilor Micula trebuie sa întocmeasca un grafic de esalonare a platii datoriei pe care statul român o are fata de acestia, astfel încât în…

- Ludovic Orban a decis unde va merge, pentru prima data, ca premier al Romaniei! Liderul PNL a anunțat, miercuri seara, la B1 TV, ca va discuta cu omologul sau de la Chișinau, premierul Maia Sandu, pentru o vizita oficiala peste Prut. Apoi, a doua deplasare va fi la Bruxelles.”Vreau sa merg…

- Orban a declarat, miercuri, la ceremonia de preluare a mandatului de catre noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, ca Romatsa este executata silit in urma unui litigiu pe care statul roman l-a avut cu fratii Ioan si Viorel Micula, scrie Agerpres. "Avem situatii extrem de critice in…

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…

- Premierul desemnat al Romaniei someaza guvernul PSD, aflat inca in exercițiul funcțiunii pana la investirea unui nou guvern, sa nu mareasca salariul minim pe economie. PSD a anunțat ca salariul minim va crește cu 1000 de lei."Orice fixare a salariului minim pe criterii subiective risca sa…

- Premierul desemnat Ludovic Orban nu exclude angajarea raspunderii guvernului în cazul legii care prevede pensionarea anticipata a magistraților, al carei termen de intrare în vigoare este anul viitor și care ar putea bloca activitatea instanțelor. Orban a declarat ca îsi propune…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat joi, dupa negocierile cu UDMR, ca liberalii si liderii formatiunii maghiare nu s-au inteles pe modificarea legii electorale dar au puncte asemanatoare de vedere pe politica fiscala.„Din punctul meu de vedere a fost o discutie…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…