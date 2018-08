Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a arestat marti doi tineri suspectati ca au incendiat in cursul noptii circa o suta de vehicule in mai multe puncte ale tarii, mai ales in orasul Goteborg, fapte ce au fost urmate de incidente intre alti tineri si fortele de ordine, transmite agentia EFE preluata de Agerpres. …

- Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut, marti, un apel catre institutiile si autoritatile publice de a se manifesta echidistant pana la finalizarea procedurilor judiciare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, apelul vine ca urmare a evenimentelor publice din ultima perioada,…

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul, scrie Mediafax."In acest moment al anchetei, nu avem dovezi in sprijinul acestei ipoteze",…

- Stadionul din Bacau, orașul in care s-a nascut șeful FRF, arata ca dupa bombardament. Vezi galeria foto + 2 + 2 In timp ce la Cluj, Craiova au rasarit stadioane noi, la Bistrița și in Bacau, leaganele de odinioara ale Cooperativei din fotbalul romanesc, arene au intrat in descompunere. Un bacauan a…

- Trei proiectile explozive si 85 cartuse infanterie au fost ridicate in cursul zilei de miercuri de specialistii pirotehnisti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al Judetului Vrancea.

- Deputatii vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, care ar urma sa elimine pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale în prefecturi, primarii, consilii judetene si locale. Vor fi montate și placutebilingve. ”Art.94.-…

- Cunoscuta retea care a cucerit piata de consum din Bucuresti vrea sa intre acum pe alte doua piete din tara, in Iasi si Sibiu. Motivul pentru care companie vine la Iasi ar putea fi faptul ca orasul a crescut mult odata cu industria IT, de birouri si cea de componente auto. Reprezentantii autoritatilor…