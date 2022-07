Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Miercurea-Ciuc incurajeaza locuitorii orasului sa primeasca recenzorii la domiciliu si pune la dispozitie un numar de telefon unde cei care nu au incredere pot sa verifice daca recenzorul care ii viziteaza se regaseste pe lista oficiala. Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila,…

- SFINTIRE…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a participat, la invitatia Inaltpreasfintitului Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, la slujba de resfintire a capelei militare a Bazei 71 Aeriana „General Emanoil…

- Cu prilejul sarbatorii internaționale dedicate copilului care are loc la data de 1 Iunie, Primaria orașului Ungheni a realizat in parteneriat cu reprezentanții Bazei 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" Campia Turzii, un eveniment inedit – "1 IUNIE – Copiii, piloți ai viitorului!". Elevii Școlii Gimnaziale…

Luni, 30 mai 2022, Bazei 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" a fost prezenta la Ungheni in cadrul unui eveniment organizat de administrația locala dedicat elevilor Școlii Gimnaziale...

- Metroul din Harkov si-a reluat operatiunile, marti, dupa ce trei luni a servit drept adapost pentru locuitorii orasului, a anuntat primarul orasului, Ihor Terekhov, potrivit CNN, citat de News.ro . Sistemul de metrou al orasului Harkov si-a reluat operatiunile marti, dupa ce luni de zile a servit drept…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat joi, 19 mai, ca instituția pe care o conduce a depus o cerere de finanțare pentru achiziționarea a opt autobuze electrice, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). "De asemenea, proiectul presupune și amplasarea, in municipiul…

In fiecare zi a vieții noastre, facem „depozite" in bancile de memorie ale copiilor noștri. Credem ca și militarii Bazei 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" au reușit sa realizeze acest lucru,...

- Primarul orașului Sarmașu, ec. Valer Botezan, a anunțat, in urma cu cateva zile, ca in prezent in localitate se desfașoara lucrari de asfaltare pe mai multe strazi. "Continuam imbunatațirea calitații vietii cetațenilor din Sarmașu. Se finalizeaza lucrarile de asfaltare pe strazile 1 Mai, Salcamilor,…