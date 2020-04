Stiri pe aceeasi tema

- 22 aprilie Ce se intampla, doctore? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 22 aprilie s-au nascut Michael Wittmann, Immanuel Kant, Vladimir Ilici Lenin, Aleksandr Kerensky, Robert Oppenheimer, Jack Nicholson, Yehudi Menuhin, Pascal Bentoiu, Ion Lucian, Eugen Taru. In calendarul crestin-ortodox fix sunt…

- 1. Sa primești flori de ziua ta. Sa inveți de la fiecare floare sa iubești, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lași sa te admire, sa aduci bucurie și sarbatoare. La mulți ani! 2. Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat,…

- Detasamentul de Pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina in jurul orei 00.30, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr un depozit al supermarketului LIDL din municipiul Barlad.Purtatorul de cuvant al ISU Vaslui a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a intervenit cu doua autospeciale…

- Alerta maxima in Japonia. Din cauza coronavirusului, nava de croaziera ”Diamond Princess” cu 3.711 de persoane la bord, a intrat in carantina, langa Tokyo.Aceasta masura extrema a fost luata de catre autoritațile nipone, dupa ce un pasager care a debarcat dupa aceasta nava in Hong Kong a fost depistat…

- In aceasta noapte a avut loc un accident feroviar in care un autoturism a intrat intr un vagon, in statia CFR Roman, pe care l a avariat.In acest sens la ISU Bacau s au luat masuri de asigurare de protectie impotriva producerii unui incendiu la vagonul avariat aflat in componenta unei garnituri de tren…

- Persoane necunoscute au acoperit cu vopsea partea in limba maghiara a indicatoarelor rutiere aflate la intrarea in municipiul Gheorgheni si in statiunea Lacu Rosu. Poliția din Harghita face cercetari pentru distrugere, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat…