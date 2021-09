Oraşul francez Lyon reduce viteza în localitate la 30 km/h, începând din primăvara lui 2022 Primarul ecologist al orasului francez Lyon a anuntat marti o generalizare a limitarii vitezei la 30 km/h în oras, în primavara lui 2022, o masura menita sa reduca numarul accidentelor rutiere, relateaza AFP, potrivit News.ro.

&"În primavara viitoare, vom trece, în oras, la 30 (de kilometri pe ora). Toate drumurile sau aproape toate vor avea (viteza limitata la) 30 km/h, mai putin anumite axe foarte circulate, care vor ramâne la (limita de viteza de) 50 km/h&", a anuntat la France 3 Rhône-Alpes Grégory Doucet.

Aceasta decizie vizeaza &"sa linisteasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

